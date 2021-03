Viaggia con mezzo chilo di cocaina nella valigia, scende dal treno e trova i carabinieri: in manette il trafficante dominicano

ANCONA - Lo hanno notato mentre frettolosamente usciva dalla stazione con una valigia in mano nel cuore della notte. In una piazza semi deserta a causa della zona rossa, i carabinieri della Compagnia di Ancona lo hanno subito fermato. La sorpresa è arrivata con l’apertura del bagaglio: dentro c’era un panetto termosaldato contenente cocaina. Mezzo chilo in tutto, da dividere in dosi e smerciarle al dettaglio.

L’uomo uscito dalla stazione è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Montacuto in attesa dall’udienza di convalida. Si tratta di un 29enne originario della Repubblica Dominicana ma residente a Martina Franca, in provincia di Taranto. Incensurato, è arrivato ad Ancona attorno all’una e trenta di domenica con un treno partito nel tardo pomeriggio di sabato dalla stazione di Milano e diretto a Lecce.

Il carico di polvere bianca è stato sequestrato dai militari, così come il cellulare del 29enne e 220 euro. Ora, le indagini sono proiettate a capire chi potesse essere il destinatario della droga. L’ipotesi degli investigatori è che il dominicano abbia vestito i panni del corriere: mordi e fuggi nell’Anconetano, giusto il tempo necessario di consegnare il carico. Per farlo ha sfidato una raffica di regole anti Covid, come il divieto di spostamento tra regioni e il rispetto del coprifuoco.

L’operazione dell’Arma è scattata quando il 29enne è stato visto uscire dalla stazione e attraversare piazza Rosselli. Era solo e procedeva a passo svelto, nervosamente. Insospettiti dal suo atteggiamento, i carabinieri lo hanno fermato. La perquisizione personale ha dato esito negativo, quella relativa alla valigia ha fatto scoprire il carico di cocaina, contenuta in un unico panetto chiuso dal cellophane. «L’ho comprata a Milano», avrebbe detto il dominicano ai militari, senza aggiungere altro. Proprio dalla stazione centrale del capoluogo meneghino era partito l’Intercity notturno che ha portato ad Ancona il corriere. Probabilmente, avrebbe ripreso il viaggio su rotaia dopo aver “scaricato” la polvere bianca al destinatario. Il 29enne è stato portato alla caserma della Montagnola e infine in carcere.

