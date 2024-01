In stazione a Passo Varano con un grosso coltello da cucina: donna bloccata vicino ai binari, disarmata e denunciata

ANCONA - Si aggrava dentro la stazione di Passo Varano impugnando un grosso coltello da cucina. Poi si è fermata sulla banchina dei binari ed è lì che i poliziotti della Questura sono intervenuti per bloccare la donna e disarmarla. Episodio successo nelle scorse ore: in mattinata il questore ha emesso nei confronti della donna di 50 anni la misura di prevenzione del Fvo attraverso la quale le ordina di allontanarsi dal Comune di Ancona e di non tornare per tre anno.

L'arma da taglio è stata sequestrata e la donna è stata denunciata in stato di libertà. Il questore Capocasa sottolinea: «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».