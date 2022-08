ANCONA - Nell’ambito dei controlli doganali all’importazione, i funzionari Adm dell’Ufficio di Ancona hanno sottoposto a verifica nell’area del porto dorico oggetti utilizzati per l’equitazione, nel caso specifico oggetti di selleria provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinate ad un importatore situato nella provincia di Perugia.

In particolare i funzionari doganali hanno riscontrato che i singoli articoli, 2.920 sotto selle per equitazione, già pronte per l’immissione nel mercato, non recavano sulla confezione l’indicazione della sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea. Si è quindi proceduto al sequestro amministrativo, ex art. 13 della legge n. 689/81, per la mancanza delle indicazioni obbligatorie previste dall’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 in attuazione della Direttiva UE 2011/83. Conseguentemente è stata prevista una sanzione amministrativa in base all’articolo 112 comma 5 del D.Lgs. 206/2005 per un importo da euro 1.500 a 30.000. L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli rinnova il suo impegno rivolto alla tutela dei consumatori, al fine di assicurare che le merci importate a fini di commercializzazione siano a norma di legge. La presenza attenta, in particolare nell’area portuale, ha consentito di mettere a segno l’ultima operazione.