Scende dal traghetto e si schianta in moto contro un camion: 23enne ferito, traffico in tilt al porto di Ancona

ANCONA - Schianto tra un camion e una moto: un ferito e traffico in tilt nell’area portuale. L’incidente è avvenuto attorno alle 13,15 in via Mattei, sulla rampa che conduce alla Flaminia. Per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale, una moto con a bordo un turista fiorentino di 23 anni, appena sbarcato da un traghetto, si è scontrata quasi frontalmente con un camion che andava in direzione porto.

Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato ferite a una gamba: è stato portato dal 118 all’ospedale di Torrette in codice di media gravità. Illeso il camionista. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente. Pesanti i disagi per il traffico: i vigili hanno istituito il senso unico alternato sulla rampa, con inevitabili code in via Mattei e sul bypass per la Zipa.