Tanti rumori da uno stabile in piena notte: c'era in corso una festa con otto giovani. Tutti multati

ANCONA - Ancora feste vietate, ancora multe. Questa notte durante il consueto controllo del territorio da parte delle pattuglie delle Volanti , intorno alle 2 la Sala Operativa riceveva alcune telefonate che segnalavano rumori molesti, e musica ad alto volume da uno stabile di via del Cardeto.

Sul posto veniva inviata immediatamente una "biancoceleste" sul posto e i poliziotti intercettavano subito l'appartamento da dove provenivano i rumori. Una volta entrati all'interno, venivano identificati 8 giovani che stavano festeggiando, senza motivo alcuno, in quanto non conviventi un giovane lì presente: tutti i giovani sono stati sanzionati in quanto contravventori della normativa prevista dal DPCM per prevenire il contagio da Covid - 19.



12:34

