Si accascia tra gli scaffali e il medico fuori servizio non riesce a salvarlo: fulminato da malore al supermercato

FABRIANO - Choc all’interno di un supermercato, dove un uomo di 65 anni è deceduto a seguito di un malore fatale. È successo ieri mattina, attorno a mezzogiorno, in un supermercato nel quartiere Santa Maria, nella periferia di Fabriano.

Il 65enne stava facendo la spesa quotidiana quando è stato colto da un malore improvviso. Subito è stato dato l’Sos. L’uomo è stato soccorso da un medico fuori servizio che si trovava all’interno del negozio. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 dell’ospedale Profili e una pattuglia del commissariato di Fabriano. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Inutili i soccorsi.

