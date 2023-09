Trovato con l'hashish nascosta nel calzino, un suo amico irregolare sul territorio

ANCONA - Nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio in Piazza del Plebiscito, gli operatori di Polizia notavano tre giovani tunisini di 19 e 20 anni. Tutti e tre avevano precedenti specifici per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti, le armi e la criminalità urbana.



Procedevano pertanto al controllo, il quale dava esito positivo. Nello specifico uno dei tre occultava all' interno del calzino indossato una bustina di cellophane trasparente contenente hashish.

Gli altri due giovani erano invece sprovvisti di documenti identificativi e pertanto venivano accompagnati presso gli Uffici di via Gervasoni per accertare le loro identità.

Dai controlli emergeva che uno dei due giovani era irregolare sul territorio nazionale. Inoltre risultava inottemperante all' ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale ed inottemperante all' ordine di espulsione emesso dal Prefetto, entrambi emessi qualche mese fa. Per tali ragioni il soggetto veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell' art. 14 del Testo Unico in materia di immigrazione.