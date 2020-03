La Conero Wellness sbarca in centro: palestra gioiello affacciata sul Corso

ANCONA - A settembre sbarcherà una nuova palestra in centro. Dopo le aperture negli anni scorsi di White Gym e Happiness Sport & Fitness, entrambe in via san Martino, anche la società Conero Wellness che gestisce il centro sportivo Eschilo in via Pontelungo aprirà una nuova palestra in pieno centro, in corso Garibaldi, al terzo piano del palazzo che ospita al piano terra i negozi Intimissimi e Tezenis. «Sarà grande circa 500 metri quadrati – spiega Davide Tucci, titolare della società Conero Wellness insieme a Loretta Antonelli – e comprenderà una sala pesi centrale con macchine isotoniche e altre due stanze dove ci saranno corsi, attività olistiche, come yoga e pilates, e corpo libero».

Attualmente è in corso la fase progettuale e la richiesta dei permessi in Comune, dopodiché partiranno i lavori e, salvo imprevisti, l’inaugurazione sarà a settembre. «Sarà una palestra diversa rispetto al centro sportivo Eschilo di via Pontelungo – spiega Tucci -, dove ci sono tante attività a disposizione e tanti ambienti, dai corsi in acqua a quelli outdoor. La struttura in centro sarà un corner di alta qualità, ma più piccolo, dedicato a coloro che abitano o lavorano in centro e non vogliono spostare l’auto. Sono tante le persone che ci chiedono una nuova palestra in centro e con questa nuova apertura rispondiamo a questa domanda».

Nella sala pesi ci saranno attrezzature di ultimissima generazione Technogym, che «nessuno ha attualmente nella regione» e, se a settembre aprirà la palestra, il progetto della Conero Wellness è più ampio. «In futuro – spiega Tucci – vorremmo offrire dei servizi dedicati al fitness e al wellness anche al secondo piano. Non sarà un centro estetico, ma un luogo dove professionisti potranno curare ad esempio workshop legati al mondo del benessere e dell’allenamento, che potranno avere anche una valenza formativa». La Conero Wellness già tempo fa era intenzionata ad aprire un’altra struttura in centro e, anni fa, aveva puntato gli occhi su alcuni locali sfitti all’interno della Galleria Dorica. Il progetto però si bloccò per un problema con gli impianti.

«Siamo felici di aver trovato uno spazio idoneo nel corso principale - continua il titolare – e abbiamo fatto le verifiche per i requisiti con gli organi competenti, tra cui i vigili del fuoco. Contiamo di aprire la palestra dopo l’estate e stiamo valutando anche delle iniziative, in modo che i clienti possano utilizzare sia la struttura in centro che quella di via Pontelungo». Le due strutture comunque manterranno caratteristiche diverse. Se quella di via Pontelungo è «una struttura dove fare community, che offre tante attività, dai corsi al centro estetico, dalla sala pesi alla piscina, fino al bar, la palestra di corso Garibaldi risponderà alle esigenze di chi vive e lavora in centro e di coloro che hanno poco tempo ma vogliono comunque allenarsi e tenersi in forma».

