Ancona, chiama il 118 per una visita ma non è in casa: si teme il peggio. In realtà è solo uno scambio di mezzi

ANCONA- Aveva contattato un'ambulanza per farsi portare ad una visita salvo poi non essere in casa al momento dell'arrivo dei sanitari. E' quanto accaduto oggi pomeriggio (22 febbraio), intorno alle 14, ad Ancona in zona Posatora con un'anziano che ha fatto pensare al peggio vista la situazione.

La scoperta

Dopo aver riscontrato la sua assenza in casa, grazie all'aiuto dell'automedica e dei Vigili del Fuoco contattati dagli operatori dell'ambulanza, attraverso un familiare si è cercato di ricostruire il percorso dell'uomo. Dopo alcune ricerche è emerso che lo stesso si era recato alla visita con altra ambulanza visto che, in precedenza, ne aveva chiamate due diverse.