​Ancona, doppio malore per una coppia all'interno della propria casa: la donna finisce all'ospedale

ANCONA- E' stato necessario l'intervento del 118 oggi (20 febbraio) intorno all'ora di pranzo in via Berti ad Ancona. Alle 13, per la precisione, un'ambulanza della Croce Gialla si è recata all'interno di un appartamento a causa di un doppio malore accusato dalla coppia residente.

La donna all'ospedale

Dopo l'intervento dei sanitari, l'uomo è riuscito a riprendere rapidamente conoscenza mentre la donna a causa di difficoltà respiratorie è stata portata a Torrette. La causa sarebbe da ricercare nella temperatura troppo alta nella casa visto e considerato che le finestre erano rimaste chiuse per molto tempo saturando l'ambiente.