Alla guida di una Panda investe una donna: soccorsa e portata d'urgenza a Torrette

ANCONA - È stata travolta da un'auto in via Torresi ad Ancona e trasportata in ospedale con un politrauma. L'incidente è avvenuto alle 17.45 di oggi (martedì 21 febbraio) in via Torresi ad Ancona: la donna di 75 anni è stata investita all'improvviso da una Fiat Panda guidata da un'anziano, scaraventata a terra è rimasta immobile in attesa dei soccorsi. Sul posto un'ambulanza della Croce Gialla che ha stabilizzato la poveretta e l'ha trasportata al Pronto soccorso di Torrette con un politrauma. Sul posto una pattuglia della Polizia locale di Ancona per i rilievi di rito.