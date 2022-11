ANCONA Domani il centrosinistra decide il suo candidato sindaco alle amministrative del 2023. Si vota dalle 8 alle 20, la sfida è tra Carlo Pesaresi ed Ida Simonella. Potranno votare tutti i cittadini italiani, residenti ad Ancona, compresi coloro che abbiano già compiuto 16 anni, e gli stranieri già iscritti alle liste elettorali del Comune di Ancona.

Per poter votare è necessario recarsi al seggio di competenza, sono 17 in tutto, esibendo al Presidente del seggio un documento di identità e la tessera elettorale. Per gli elettori è previsto il versamento di un contributo economico, pur sempre volontario, utilizzato per la compartecipazione delle spese organizzative. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20. L’unica eccezione riguarderà i seggi 15 e 16 (sezioni elettorali 93 e 94). Questi ultimi saranno aperti presso la sede delle ex scuole di Casine di Paterno dalle 8 alle 12 e all’ex scuola materna di Paterno dalle 15 alle 20. In questi seggi gli elettori per esprimere il proprio voto, potranno recarsi indifferentemente presso le due sedi, negli orari indicati.