Non gli pagano il cellulare Li affronta in strada armato di un martello

ANCONA - Gli dovevano 200 euro per la vendita di un vecchio cellulare, ma siccome tardavano a saldare il debito ha pensato bene di farsi giustizia da sé: li ha affrontati a brutto muso, armato di martello. Solo il provvidenziale intervento di un agente della polizia penitenziaria, che passava di lì, ha evitato che la contesa finisse nel sangue. È di un uomo denunciato per minaccia aggravata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere il bilancio dell’ennesima lite al Piano. Domenica attorno alle 18,30, sotto gli occhi di tanta gente che si è spaventata alla vista di quel grosso martello impugnato da un ragazzo colombiano di 28 anni. Secondo gli inquirenti, la lite era esplosa per un cellulare che il 28enne, poi portato in Questura e denunciato, aveva venduto a ragazzi ghanesi: visto che tardavano a pagare li ha minacciati coni un grosso martello, poi sequestrato.