ANCONA Colpo di scena, la conferenza stampa per la presentazione del Natale di Ancona è saltata. Doveva essere stamattina a Palazzo del Popolo, ma nel pomeriggio di ieri è arrivata la comunicazione di uno slittamento a giovedì dell’annuncio ufficiale. Il nodo starebbe nella definizione della location. Infatti il Comune starebbe puntando sull’allestimento del palco per il concertone in piazza Cavour. Ma dalla Questura ci sarebbero alcuni dubbi sul piano sicurezza. Vista la grande partecipazione durante la Notte Bianca, un capodanno delle stesse dimensioni, con una piazza già sovraccarica di allestimenti natalizi, potrebbe trasformarsi in un rischio per l’utenza.

Le vie di fuga

Dalle casette per il market di Natale alla ruota panoramica. Un percorso ad ostacoli, complicato proprio dalla presenza della ruota che andrebbe a chiudere una delle vie di fuga della piazza. Impasse che in ogni caso dovrà essere superata, perché ormai non ci sono più i tempi tecnici per trasferire lo show al porto antico. Location talmente grande che farebbe lievitare in modo sproporzionato i costi per la gestione del piano sicurezza. Soluzione, poi, sempre considerata poco funzionale dall’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, che ha sempre sostenuto essere un luogo troppo lontano dal centro. Ma questa non è l’unica difficoltà che dovrà essere superata nel giro di 48 ore. C’è ancora in ballo la scelta dell’artista che dovrà esibirsi sul palco.

L’incognita dell’artista

Sembrano essere ormai crollate le quotazioni su Morgan. Artista troppo imprevedibile: le ultime vicende che lo hanno visto scontrarsi con il pubblico avrebbero acceso un campanello d’allarme in Amministrazione e soprattutto nell’assessore competente, anche se ha sempre ammesso di apprezzare la caratura artistica del cantautore. A questo punto resterebbe un ballottaggio a due: Arisa e Malika Ayane. Il contratto con chi dovrà salire sul palco del Capodanno di Ancona non è stato ancora firmato con nessuna delle due cantanti. Ma dovrebbe essere questione di ore. Tutto dipende dall’ufficialità del luogo dello spettacolo. Eliantonio si incontrerà domani con il questore per definire quest’ultimo, fondamentale, dettaglio. E giovedì l’annuncio in conferenza stampa. Sembrava tutto pronto, ma invece, sulla carta, non c’è ancora niente di certo. Ad esattamente 40 giorni dall’evento clou delle feste natalizie del capoluogo regna l’incertezza. Con tutto che, una volta sciolto ogni dubbio, si dovrà mettere in moto la macchina della produzione dello spettacolo. È corsa contro il tempo.