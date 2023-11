ISoci verso il premio de André: la band di Offida sulla cresta dell'onda dopo il primo disco e il live a Firenze Rocks

OFFIDA Nuova sfida per i ISoci, band di Offida, che dopo aver pubblicato il primo disco e aver calcato il palco di Firenze Rocks con i Maroon 5, sono pronti a conquistare nuovi spazi artistici puntando al "Premio De André" con le semifinali in programma a Roma tra il 29 ed il 30 novembre. In pochi anni ISoci sono diventati una realtà molto seguita nel territorio marchigiano, e forti del loro dinamismo e del modo scanzonato ed onesto con cui affrontato la vita e la musica, si sono fatti apprezzare da ascoltatori ed addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE: Piediripa, Cristiano Malgioglio​ accende la domenica: festeggiamenti tra canti e balli popolari

L'apprezzamento

Apprezzamento che ha permesso ai ISoci di entrare poi nella ristretta rosa dei 25 progetti selezionati fra gli oltre mille che si sono proposti per la ventiduesima edizione del premio "De André", patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus ed organizzato da iCompany. Ora la band composta da Rocco Girolami (voce, chitarra, ed autore dei brani) e Marco Pallotti (basso) è pronta per affrontare una nuova avventura. «Noi non abbiamo mai scisso il testo dell'interpretazione melodica e musicale spiega Rocco Girolami noi lavoriamo così, puntiamo sul messaggio ma questo non deve essere slogan. La partecipazione è stata assolutamente naturale: abbiamo spedito il nostro materiale e siamo subito piaciuti. Abbiamo superato diverse selezioni e siamo arrivati tra quelli che si esibiranno e live e unici delle Marche è davvero un'emozione grandissima e davvero un privilegio». Ad impreziosire la prova della band di Offida ci sarà come ospite Mattia Parissi al pianoforte che suonerà con loro "Quattro del mattino" e "Nuvole".

Tanti i "mattoni" della band originaria di Offida che nel 2018 ha partecipato al concorso "Tour Music Fest" arrivando in finale. Nel 2020 poi l'emozione di aprire lo spettacolo di Capodanno di Radio 105 in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Nel 2021 approdano a Casa Sanremo, destando grande interesse con la loro esibizione e sempre nello stesso anno partecipano al concorso "Sanremo Rock & Trend" dove arrivano a suonare in finale al Teatro Ariston di Sanremo. Poi il disco "Prova a togliere" e nell'estate di quest'anno Live Nation li ha scelti per aprire il concerto dei Maroon5 a Firenze. «Arrivare sul palco del Firenze Rocks è stato un percorso partito proprio da Sanremo Rock commenta ancora Rocco Girolami la giuria di Sanremo Rock in quell'occasione ci ha valutati come idonei a percorrere una strada di quel tempo e siamo arrivati a suonare di spalla ai Maroon 5 proprio quest'anno dopo lo stop dei live a causa della pandemia». Ma l'esperienza di Firenze è stata anche di trasformazione perché proprio a ridosso dell'evento fiorentino la band è stata "costretta" a cercare un nuovo batterista. «Purtroppo il nostro precedente batterista ha intrapreso un percorso che lo porterà lontano da noi conclude Girolami ed ha lasciato la band una settimana prima del festival fiorentino. Ci siamo rimboccati le maniche e così abbiamo trovato 2 giorni prima del concerto Samuele Spadoni. Con lui abbiamo provato tutto il tempo disponibile ma è andato tutto benissimo perché è stata davvero un'esperienza potente. Ora lo possiamo considerare un "socio in fase di acquisizione" per così dire, ma sui di lui davvero puntiamo tantissimo. Stiamo scrivendo e stiamo producendo. Ci stiamo dedicando gli uni agli altri e a tutti gli incastri ritmici»