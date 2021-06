ANCONA - Cade in casa ma riesce a chiamare i soccorsi: serata difficile per un'anziana di 90 in via Petrarca. Arrivati sul posto l'automedica, i vigili del fuoco e la Croce Gialla sono entrati nell'appartamento e hanno trovato la signora a terra. Le prime medicazioni sul posto quindi il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette: le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.

