Ancona, cerbiatto percorre a gran velocità la galleria San Martino. Un mese fa il bagno del capriolo al Passetto

ANCONA - Un cerbiatto è stato avvistato da alcuni automobilisti mentre percorreva la galleria San Martino. L’animale, mentre correva verso il centro, è riuscito a schivare un’altra auto che procedeva in direzione Mole. All’uscita del tunnel ha proseguito per alcuni metri in via San Martino per poi far perdere le proprie tracce.

Gli avvistamenti di animali selvatici è sempre più frequente anche ad Ancona. Un mese fa suscitò scalpore il bagno di un capriolo al Passetto, poco tempo prima anche a Senigallia ci sono stati avvistamenti in rivia al mare, segno di un ambiente che continua a cambiare.

