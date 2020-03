ANCONA - Salsicce “farcite” con chiodi, capaci di uccidere fra atroci sofferenze cani e gatti ingolositi da quei bocconi lasciati in strada. Le trappole sono state avvistate sabato in via Ulpiani, a Collemarino, e l’allarme è stato diffuso sui canali social sia da privati cittadini che da associazioni animaliste.

