ANCONA - I proprietari escono e i ladri ne approfittano: mettono a soqquadro la casa intera ma scappano senza bottino, forse infastiditi e impauriti dall’arrivo di qualche vicino. L’allarme è scattato in una piccola palazzina di via Trieste, nel cuore del quartiere adriatico ad Ancona, lunedì sera, poco prima che scattasse la mezzanotte. Sono stati i proprietari, una volta tornati a casa, a chiamare il 112, numero unico d’emergenza.

Il passaggio

Si sono accorti del passaggio dei banditi quando hanno visto l’appartamento devastato, messo a soqquadro dai malviventi per cercare di trovare preziosi e monili d’oro. Sul posto, per un sopralluogo, sono intervenuti i carabinieri del Norm. Dai primi riscontri effettuati, sembra che i banditi possano essere passati da una porta finestra posta al primo piano del palazzo, posizione dove si trova l’appartamento. Infrangendo un vetro, sono entrati all’interno, scatenando il caos in quasi ogni stanza per cercare di arraffare un bottino considerevole. In realtà, i ladri se ne sono andati a mani vuote. Forse, sono scappati in fretta e furia dopo aver sentito qualche rumore sospetto. Così, per la paura di poter essere scoperti, hanno abbandonato l’appartamento. Una volta tornati a casa, i proprietari hanno scoperto il disordine, chiamando poi per un sopralluogo i carabinieri del Norm.