Bentivogli, le condizioni sono stazionarie: «Io resisto, ma che bravi qui»

ANCONA - «Il quadro clinico è stazionario, io resisto». Umore buono, corazza da combattente e coraggio da leone forgiato dalle mille battaglie a favore dei lavoratori nell’agone sindacale. Marco Bentivogli - coordinatore nazionale di Base Italia, ex segretario nazionale Fim Cisl -, non teme certo di guardare in faccia il virus. Per sconfiggerlo. Bentivogli è ricoverato nel reparto di Malattie infettive a Torrette dalla vigilia di Natale.

Giovedì nel primo pomeriggio è stato portato d’urgenza al reparto Covid dell’ospedale regionale a seguito di un peggioramento delle sue condizioni. Ha contratto una re-infezione da Covid-19 dopo averla superata lo scorso novembre. Su Facebook aveva già comunicato di aver ripreso il Covid, quattro giorni fa la risposta, ma i sintomi non andavano oltre quelli di un’influenza. Giovedì a pranzo nuove difficoltà respiratorie e febbre molto alta che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nella sua casa di Numana. «Non riescono a capire una re-infezione dopo un mese. E più forte», spiegava ieri. «Ho la polmonite e con la Tac vedranno meglio i danni». I medici seguono con attenzione l’evoluzione clinica delle sue condizioni. «Mi fanno antibiotici, eparina e Remdesivir, ho sempre l’ossigeno attaccato». Restituisce una carezza al personale sanitario: «Sono davvero tutti bravi, sono ben seguito».

