Badante morta in un lago si sangue: è stata uccisa da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si è svolta ieri mattina all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Torrette l’autopsia sul corpo di Ana Anca,nella villetta di Maria Barca, l’anziana che la straniera assisteva giorno e notte e rimasta ferita dopo una rovinosa caduta in cucina. Ad eseguire l’esame autoptico per conto della procura è stato il medico legale Marco Valsecchi. Dall’accertamento non sarebbe emerso un contesto diverso rispetto a quanto stabilito da una prima ispezione esterna del corpo: la badante sarebbe morta per cause naturali. Il suo corpo è stato trovato in posizione prona: la donna ha sbattuto il volto contro le mattonelle tanto da provocarle un’ampia ferita al viso da cui poi il sangue è uscito copioso. Ecco spiegato perché in un primo momento la scena aveva fatto temere una rapina finita male. La morte della badante risalirebbe a circa 36 ore prima del ritrovamento.