Badante morta e anziana ferita scoperte dal nipote dopo due giorni

di Federica Serfilippi

ANCONA - L’anziana era riversa sul pavimento della cucina, ferita e agonizzante. La sua badante in bagno, il corpo a terra in un lago di sangue, morta forse da due giorni. La scena, macabra e tragica, si è palesata ieri mattina agli occhi del nipote della proprietaria di un villetta di via San Gaspare 24, alle Brecce Bianche.Era entrato, come suo solito, per far visita alla zia 91enne, assistita dalla badante romena, 61 anni. La prima donna che ha visto, appena varcato l’ingresso, è stata la vecchina sulle mattonelle della cucina. In un secondo momento è avvenuta la scoperta del cadavere della straniera, assunta solamente tre mesi fa dalla 91enne come sostituta temporanea di una sua connazionale, trasferitasi per l’estate in Romania.