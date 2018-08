«Ana era morta, io sono caduta da sola». L’anziana risolve il giallo della badante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Sono caduta, sono caduta da sola, Ana era già morta non è entrato nessuno in casa». Con un filo di voce è riuscita a sibilare solo queste parole ai soccorritori mentre veniva portata via dalla sua villetta di Brecce Bianche per essere trasferita all’ospedale di Torrette. Debilitata, disidrata e con varie contusioni al corpo, dopo quasi 24 ore passate sul pavimento della cucina, la 91enne Maria Barca ha dedicato anche un pensiero alla sua badante, la romena Ana Anca, stroncata da un malore in bagno: «Era sempre con me, non mi lasciava mai». Una volta arrivata al nosocomio, l’anziana ha ripetuto le stesse identiche frasi, anche se in maniera confusa e provata da quanto accaduto, agli investigatori della Squadra Mobile.