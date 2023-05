ANCONA Venti a dodici la suddivisione dei seggi tra maggioranza e opposizione. In maggioranza ex, da ambo gli schieramenti: a centrodestra gli uscenti Angelo Eliantonio, Antonella Andreoli, Arnaldo Ippoliti, Antonella Andreoli e Maria Grazia De Angelis. Il ritorno di Giovanni Zinni, Francesco Bastianelli, Simone Pizzi, e Vincenzo Rossi. Ma non mancano le new entries alla prima esperienza tra i banchi del consiglio comunale. Tra i debuttanti a centrodestra: Luca Marcosignori, Manuela Caucci, Angelica Lupacchini, Annalisa Pini.

APPROFONDIMENTI IL BALLOTTAGGIO Ancona, Silvetti-Battino: raggiunto l’accordo. Bonifazi destinato all’ufficio Ambiente

La civica Ripartiamo dai Giovani, apparentata con Daniele Silvetti al secondo turno con l’accordo di un assessorato al leader del movimento, Marco Battino, avrebbe portato in aula Adriano Massacesi. Non fosse, però, che per divergenze politiche con l’orientamento a centrodestra ha rinunciato ad entrare in consiglio cedendo di diritto il posto al terzo più votato della lista che è Francesco Andreani. A centrosinistra un altro debuttante: Giacomo Petrelli, 19 anni, il più giovane candidato nella lista del Pd. Per la prima volta in consiglio comunale anche Carlo Pesaresi, il contendente di Ida Simonella alle primarie, sebbene nella sua carriera politica ha ricoperto ruoli ben più consistenti come assessore alla Cultura nella giunta provinciale guidata da Patrizia Casagrande. Al debutto anche Andrea Vecchi. Tutti gli altri consiglieri di minoranza sono uscenti. Addirittura Stefano Foresi, dopo dieci anni da assessore, dovrà accettare di scendere un gradino. A questo punto tutto sta vedere se, chi in caso di vittoria di Ida Simonella puntava a qualcosa in più, ora manterrà l’incarico di consigliere oppure opterà per cedere il posto.