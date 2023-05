ANCONA - Questione di ore. L’accordo per l’apparentamento tra Daniele Silvetti, candidato a sindaco del centrodestra, e Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani) è praticamente cosa fatta. Manca solo la firma sul documento ufficiale, ma sembra che Silvetti abbia aperto le porte alle proposte del leader del movimento generazionale che al primo turno ha conquistato il 2,2%. «Da parte sua ho visto un certo interesse» conferma Battino che in dote porterebbe un pacchetto di voti utile a Silvetti per allungare non di poco il distacco da Simonella.

Le condizioni



La proposta di Battino, per altro presentata ai due competitor prossimi al ballottaggio, prevede: firma integrale del programma elettorale, veto sulla scelta di alcuni assessori, indicazione diretta dell’assessorato alla cultura e l’assessorato all’Università e Imprenditoria giovanile per loro (ovviamente andrebbe allo stesso Battino). «Non ho particolari preclusioni rispetto a quanto chiesto» conferma Silvetti, che addirittura comincia a delineare i possibili scenari di composizione della squadra di governo.



La giunta



«Ho chiesto al professor Floriano Bonifazi di entrare in giunta con l’assessorato all’ambiente - afferma Silvetti -, ma per una questione d’età ha preferito impegnarsi diversamente. Così, qualora fossi eletto sindaco, sarebbe il capo dell’Ufficio progettazione Ambiente, Clima e Qualità della vita. La delega all’Ambiente la terrei per me». Sull’assessorato alla cultura Silvetti, tra una terna di figure, sarebbe orientato verso un esterno, scelta che consentirebbe, appunto, una convergenza con Battino. E alle Politiche giovanili e Università il leader di Ripartiamo dai Giovani. Silvetti ha parlato anche con Francesco Rubini (Altra Idea di Città), Roberto Rubegni (Europa Verde) e Enrico Sparapani (Movimento 5 Stelle). «Ma nonostante abbiamo grossi punti di contatto a livello di programma - fa sapere Silvetti - sono loro a non riuscire a convergere per una questione diciamo ideologica».



Il valzer di contatti



Stessa girandola per Ida Simonella che ha incontrato Rubini, Rubegni e Sparapani. «Apparentamenti non li faremo con nessuno - afferma Simonella -, ma manderò a tutti una lettera riassuntiva dei punti su cui potremmo essere in sintonia». Quindi, sostanzialmente, la partita a centrosinistra si giocherebbe sul piano delle indicazioni di voto.