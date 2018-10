Annuncio di due ventenni Il continuo via vai dei clienti esaspera i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una si chiamare Bruna ed è alta 1,55. L’altra invece preferisce non mettere il proprio nome. In compenso si definisce capricciosa, coccolona e disponibile a qualsiasi situazione. E’ questa la descrizione fornita da due ragazze poco più che ventenni in uno dei tanti siti on line specializzati nel settore degli incontri a luci rosse.Torna la prostituzione nel quartiere Adriatico dove più volte sono state segnalate alcove a luci rosse. Gia nei mesi scorsi alcuni residenti avevano fatto presente quello che stava accadendo nello stabile. Una protesta che alla fine aveva spinto una lucciola a spostarsi altrove. A distanza di poco tempo la situazione è tornata come prima, se non peggio, per il semplice fatto che questa volta a ricevere i clienti ci sono addirittura due ragazze. Anche stavolta a chiedere un minimo di tranquillità nello stabile sono alcuni residenti che per motivi di sicurezza preferiscono rimanere nell’anonimato. Secondo il loro racconto le giovani inizierebbero a lavorare attorno alle 10 della mattina per chiudere i battenti verso la mezzanotte. Un lasso di tempo piuttosto ampio con decine di clienti che si alternano all’interno dell’appartamento. Una sorta di fabbrica del sesso al punto tale che alcuni avventori per evitare incontri ravvicinati con altri clienti vengono invitati ad utilizzare l’ascensore posto all’interno del condominio o in alternativa indirizzati lungo le scale. Sta di fatto che a qualsiasi ora del giorno e della notte si registra un continuo movimento di persone con tanto di portone che raramente viene accompagnato al momento della chiusura.La riprova i tanti volti sconosciuti che di solito si incontrano lungo le scale o nel pianerottolo in attesa dell’ascensore. L’alcova sarebbe frequentata da giovani ma anche ma uomini di mezza età. Le prestazioni in termini economici oscillerebbero dai 50 ai 70 euro. Per essere ricevuti da una di queste due giovani forse provenienti dal sud America è sufficiente comporre il numero di telefono inserito nell’annuncio che compare on line con tanto di fotografie in cui si specifica il luogo dove recarsi