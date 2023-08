Ancona, ancora sangue sulle strade. Muore un 65enne dopo un terribile scontro frontale tra auto

LORETO- Ancora sangue sulle strade. Dopo un terribile incidente stradale mortale, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (5 agosto), sulla strada statale che collega Loreto a Porto Recanati ha perso la vita un 65enne di Recanati. La sua auto - una Fiat Multipla - si è scontrata frontalmente contro una Hyundai a bordo della quale viaggiavano cinque persone. Inutili i tentativi di rianimazione.

La dinamica

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. In ospedale ad Ancona sono trasportati due giovani che hanno riportato gravi lesioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Osimo.