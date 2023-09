Accusa un malore in centro, la corsa in ospedale per un uomo di 33 anni

ANCONA - Ha accusato un malore pochi minuti prima delle 13,30 mentre era lungo viale della Vittoria all'altezza dell'incrocio con via Rismondo: momenti di apprensione per un uomo, immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che ha assistito il 33enne sul posto che si è parzialmente ripreso ma che per tutte le precauzioni del caso è stato ugualmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.