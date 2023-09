Cade dal monopattino in discesa, la brutta esperienza con diverse lesioni per un uomo di 57 anni

ANCONA - Dinamica della caduta ancora da mettere a fuoco ma tanta paura oggi poco dopo le 14,30 in via Pesaro per un uomo di 57 anni caduto dal monopattino mentre stava procedendo lungo la discesa. Sul posto la Croce Gialla che dopo i primi accertamenti sul posto anche a causa delle lesioni riportate ad un polso e alla gamba ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.