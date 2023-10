«Correte, sono stata violentata». Donna al pronto soccorso, la polizia avvia le indagini

ANCONA - La telefonata choc al numero d'emergenza 112 è arrivata questa mattina, poco prima delle 9. “Correte, mi hanno violentato”. Sul posto si sono subito portati il 118 e le volanti della polizia. Immediatamente per la donna, provata da una notte da incubo, è scattato il trasferimento al pronto soccorso di Torrette con il codice rosa, che attiva un percorso di assistenza particolare per le vittime di violenza. Ora indaga la polizia su quanto avvenuto nella notte al Piano.

Gli abusi si sarebbero consumati in strada, in un angolo appartato tra corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno.

Dalle prime informazioni trapelate, sembra che la giovane donna, d'origine straniera, avrebbe partecipato ad una festa a casa di amici. Qui l'avrebbero fatta bere e poi, mentre veniva riaccompagnata nella sua abitazione, chi stava con lei avrebbe approfittato del suo stato di ebbrezza alcolica per costringerla a un rapporto sessuale. Solo stamattina la donna, dopo essersi ripresa, avrebbe chiesto aiuto. La polizia l'ha ascoltata e ora si sta cercando di ricostruire i contorni della vicenda per risalire alle persone con cui avrebbe trascorso la serata e al presunto o ai presunti violentatori.