E' il 4 ottobre ma sembra luglio: Ancona vive un mercoledì di piena estate e la gente si riversa per le strade

ANCONA E' il 4 ottobre ma sembra luglio. Non è una semplice frase fatta ma semplicemente il risultato di un mercoledì tecnicamente autunnale che, tuttavia, sembra ancora estivo. Questa mattina il termometro su Ancona registrava temperature tra il 25° e i 30° e tanta gente ha deciso di sfruttare la situazione riversandosi per le strade. Pausa pranzo all'aperto ma anche passeggiate lungo il viale della Vittoria e le vie del centro.

LEGGI ANCHE: Meteo, ecco piogge e temporali: tre giorni di maltempo, poi torna l'Ottobrata italiana «sempre più forte». Le previsioni

La vista al Duomo

Tante macchine hanno anche scelto di salire il Guasco e puntare sul Duomo per godere della straordinaria vista sul porto, probabilmente il più bel biglietto da visita che la città possa offrire in giornate del genere. Nei prossimi giorni il meteo, secondo le previsioni, sarà ancora benevolo in particolare nel weekend dove non si escludono altre giornate di mare come se l'estate non fosse mai terminata.