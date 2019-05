All’ospedale l’ipotesi dei reparti accorpati per coprire i turni per l’estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Rischio di accorpamenti, con conseguente taglio dei posti letto, per reperire personale in vista dell’estate. Ad annunciarlo l’azienda sanitaria alla Rsu come probabile risposta alla gestione del piano ferie, ancora in alto mare. La manovra riguarderebbe la chiusura temporanea di Medicina, con i pazienti redistribuiti in altri reparti. I delegati Cgil della Rsu sollecitano l’azienda affinché fornisca la documentazione con l’indicazione delle decisioni prese, circa l’organizzazione dei servizi e del personale durante il periodo delle ferie estive.