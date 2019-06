Una strana striscia verde esce dalla vecchia fabbrica Scatta l'analisi chimica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Il rigagnolo verde, così fluorescente da far pensare alla criptonite, aveva ormai raggiunto la strada. Fuoriusciva copiosamente dal capannone di un’azienda dismessa da tempo. Ad accorgersene, ieri mattina, è stato il titolare della ditta accanto, preoccupato da quell’insolita presenza. Ha subito lanciato l’allarme, sul posto i vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo) e gli agenti della polizia locale dell’Unione Terre dei Castelli di Agugliano e Polverigi. Ora si attende il responso delle analisi, ma ci sono pochi dubbi sulla natura di quella sostanza corrosiva: si tratterebbe di acido cloridrico che nell’ex ditta di lucidatura galvanica, chiusa da qualche anno, veniva utilizzato proprio per far risplendere i metalli. L’area circostante al fabbricato di via Bevilacqua, ad Agugliano, è stata transennata e bonificata dai vigili del fuoco. All’interno, gli specialisti del nucleo Nbcr hanno subito individuato il flacone da quasi 30 litri da cui era fuoriuscito abbondantemente il liquido verdastro. Hanno tamponato il tutto con materiale assorbente, mentre l’Arpam ha effettuato delle campionature per le analisi in laboratorio: si tratterebbe, appunto, di acido cloridrico,