Addio Roncalli lavorò al Valium: un legame forte con Fabriano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - È morto nel New Jersey, a 91 anni, Raffaele Roncalli Amici, medico, ricercatore e scienziato fabrianese. Dopo il dottorato in medicina veterinaria a Perugia ha collaborato con l’Università di Milano, poi la trasferta in America dove è stato per più di 40 anni. Manager in una casa farmaceutica, ha lavorato allo sviluppo di due tranquillanti famosi in tutto il mondo e che hanno rivoluzionato il settore: Librium e Valium. Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, ha vissuto anche in Giappone dove ha fondato un centro di ricerca veterinaria.