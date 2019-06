Addio capitano, Lollo Baldoni muore a 30 anni: fu anche tra gli "angeli del fango"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il San Silvestro Calcio piange il suo storico capitano. È morto ieri mattina a 30 anni Lorenzo Baldoni, per gli amici Lollo. Il giovane, che ad agosto avrebbe compiuto 31 anni, aveva militato per tanti anni nella squadra giocando nel campionato Uisp. Era rimasto fino alla stagione 2017/2018. Poco dopo sono comparsi i primi sintomi della malattia che ieri l’ha strappato così giovane alla sua famiglia.«Il Capitano ci ha lasciato, Lollo da stamattina non c’è più», l’annuncio dato ieri sulla pagina Facebook del San Silvestro Calcio. Da mesi combatteva contro quel male che ieri ha avuto il sopravvento. Residente a Marzocca, dove tutti lo stimavano, era molto conosciuto anche a Senigallia. Era stato uno degli “angeli del fango” che durante l’alluvione del 2014 aveva aiutato giorno e notte residenti ed esercenti a rimettersi in piedi, spalando il fango e dando la sua disponibilità a quanti ne avevano bisogno. C’è chi in segno di riconoscenza ha voluto ieri tenere chiusa l’attività per lutto. Così ha fatto “La Buga” sul lungomare Alighieri. «Sempre pronto ad ogni chiamata – lo ricorda il titolare Lidio Morbidelli - un vero leone. Ciao Lolly, grande angelo del fango». La camera ardente verrà allestita oggi dalle 12 presso la casa funeraria di Borgo Bicchia, in via dell’Artigianato. I funerali si svolgeranno invece domani alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale di Marzocca.