Addio a Giorgio, il re dei liquori: «Imprenditore e piccolo chimico»

ANCONA Il re dei liquori non c’è più, ma i profumi rotondi delle sue irresistibili invenzioni continueranno a scaldare il cuore degli anconetani. Il mondo dell’imprenditoria piange Giorgio Baldoni, strappato troppo presto all’affetto dei suoi familiari da un male aggressivo e spietato. Si è spento a 70 anni, domenica pomeriggio, all’ospedale di Torrette, dove era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il patron dell’azienda Baldoni, conosciuta in tutta Italia, aveva scoperto la malattia quattro mesi fa. Ha lottato con coraggio, animato da una fede incrollabile, ma i medici non hanno potuto far nulla. Oggi è il giorno dell’addio: in tanti parteciperanno ai funerali, alle 14.15 nella parrocchia di Sappanico, che era diventata la sua casa spirituale.