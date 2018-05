L’Avis in lacrime per Baldoni volontario dal cuore d’oro In tanti all'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Domenica mattina è morto Alessandro Baldoni, 78 anni. Ex presidente dell’Avis, sezione di Falconara, era ricoverato all’ospedale di Torrette. Alessandro è ricordato come una persona gentile, un gran signore. Accanto a Lui la moglie Maria Angela, i figli Luca e Massimo, le nuore Elisabetta e Ludovica, i nipoti Roberta, Massimo e Matteo. Alessandro se ne è andato lasciando un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e sono davvero tanti.A ricordarlo con l’affetto di chi gli è stato accanto le sorelle, i cognati e le cognate insieme agli altri parenti e agli amici.I funerali si sono tenuti ieri, alle 15,30 presso la chiesa della parrocchia del S.S. Rosario. Poi è seguito l’accompagno al cimitero. Alessandro Baldoni era molto conosciuto e stimato. Alla famiglia sono giunte le condoglianze dalle Sezioni Avis di ogni parte d’Italia. «Piangiamo la scomparsa del caro Alessandro Baldoni, donatore e dirigente dell’Avis Falconara che – il ricordo del Gruppo Avis di Falconara – ha dato per lungo tempo, un prezioso contributo per la causa nobile della nostra associazione, lo ricorderemo sempre come esempio di dignità e di solidarietà verso il prossimo».