Accelera in discesa finisce sul cordolo e si cappotta con l'auto

ANCONA - Ha fatto tutto da solo, ha rischiato tantissimo. Tardo pomeriggio con il panico in via Cupramontana dove un uomo di 83 anni mentre si muoveva nel giardino condominiale lungo la discesa invece di frenare ha accelerato finendo contro il cordolo per poi ribaltarsi con l'auto. Immediati i soccorsi: sul posto oltre l'automedica e la Croce Gialla anche i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per estrarre l'uomo dall'auto. Dopo questa faticosa operazione l'automobilista è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso, le sue condizioni non destano preoccupazione.