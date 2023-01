GF Vip, Patrizia Rossetti e quella frase pesante: peggio di una bestemmia?

Nella casa del GF Vip una frase pronunciata da Patrizia Rossetti ha creato non pochi malumori in rete. Sui social, infatti, molti utenti non hanno potuto fare a meno di commentare una frase detta dalla presentatrice. Come ha fatto notare qualcun altro, inoltre, in passato la produzione ha provveduto squalificando i concorrenti e c'è chi pensa che dovrebbe essere fatto lo stesso anche con Patrizia. "La Rossetti verso Andrea: "sei da stupro, se fossi un uomo di stuprerei”. In passato per queste frasi ci sono state delle pesanti squalifiche…" ha twittato un utente. "Patrizia deve essere squalificata perché dire in questi tempi frasi come "se fossi un uomo ti stuprerei" è inaccettabile" ha scritto qualcun altro. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com