Instagram e Facebook down, problemi anche per Whatsapp: cosa sta succedendo ai social di Zuckerberg

Facebook down, problemi anche per WhatsApp e Instagram. Le piattaforme social che fanno capo al colosso di Mark Zuckerberg sembrano mostrare nuovamente delle difficoltà. Su Facebook negli ultimi minuti non è possibile condividere mentre sull'app di messaggistica si rivelano rallentamenti. Stessa sorte sul social di foto.

Sono quasi cinquemila le segnalazioni giunte da diverse zone del mondo su Down Detector per quel che riguarda Instagram. Poco più di tremila quelle su Facebook, altrettante per WhatsApp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA