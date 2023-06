Era il 1926 quando venne progettata la prima cucina componibile come oggi viene intesa, costruita secondo un concetto unificato, ovvero un design economico che consentisse un lavoro efficiente. Il progetto si chiamava Frankfurt Kitchen (Cucina di Francoforte) e fu ideata e realizzata da Margarete Schütte-Lihotzky, prima donna austriaca a potersi dichiarare architetta e a non dover cedere le proprie idee a qualche uomo che ci mettesse la firma (oggi la chiameremo una vera femminista). La Lihotzsky pensava che occuparsi delle cose di casa fosse un mestiere, e che quindi fosse necessario dedicare a questa professione un luogo adatto. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta da allora: oggi la cucina è diventata uno spazio conviviale e sempre più aperto e “fluido”, dove i muri e le barriere vengono abbattute e anche le porte sono bandite in favore di spazi aperti e arredi multifunzione, isole e penisole. Ecco che la cucina da un punto di vista progettuale diventa una sorta di luogo ibrido non solo per cucinare e consumare i pasti, ma anche per incontri, condivisione e dove si svolgono gran parte delle attività quotidiane. Quindi oggi architetti e designer nel progettare le cucine sono chiamati a tenere conto di queste esigenze e a interpretarle fondamentalmente con uno stile minimal: così le linee essenziali e semplici si combinano con il calore tattile e visivo del legno per creare ambienti accoglienti, grazie anche al metallo e al marmo che hanno ormai conquistato la zona fornelli. Dall’altra parte ci si è messa la tecnologia che permette di offrire soluzioni sempre più innovative e performanti. Tendiamo però a tenere distinti due elementi, gli elettrodomestici di nuova generazione e gli oggetti tech. Dal punto di vista degli elettrodomestici, frigoriferi e lavastoviglie sono sempre più integrati all’interno della cucina e l’incasso è sicuramente una delle soluzioni più ricercate oggi.

L’INTEGRAZIONE

Uno dei progressi di design e tech riguarda l’integrazione delle cappe direttamente nei piani cottura: questa soluzione permette di ottimizzare lo spazio in cucina e migliorare l’efficienza dell’aspirazione dei fumi e degli odori durante la cottura dei cibi. Oltre a questo, le aziende di tech applicato alla cucina stanno anche realizzando lampade UV che depurano l’area eliminando batteri e agenti inquinanti presenti nell’ambiente. Ci sono poi tavoli che possono cucinare, come ad esempio il nuovo concept innovativo che prevede un piano cottura ad induzione integrato su top in ceramica con cassetto comandi estraibile e invisibile. La tecnologia brevettata da Marazzi per Riflessi è una soluzione funzionale ed esteticamente gradevole che apre nuovi scenari sociali e funzionali in risposta alle diverse esigenze del mercato. Anche le cantine, tradizionalmente utilizzate per conservare e invecchiare vini, stanno diventando oggetti così belli da poter essere collocati nel soggiorno. Le cantine moderne si distinguono per il loro design elegante e raffinato, che le rende un elemento di arredamento prezioso e decorativo. Oltre alla loro funzione primaria di conservazione del vino, le “nuove cantine” si integrano perfettamente negli ambienti domestici, aggiungendo un tocco di classe e creando un’atmosfera suggestiva. L’altra grande novità in cucina è data da gadget e accessori tech che sono sempre più colorati e dalle forme di design anche per contrastare quel look asettico da “laboratorio” che hanno oggi le cucine. Ecco quindi che dopo i frigoriferi colorati – iniziò Smeg con i suoi modelli bombati e vintage, per poi continuare con i pannelli personalizzabili di Samsung e LG – arrivano ora robot, frullatori e macchina per il caffè che incontrano il design e diventano nuovi oggetti del desiderio. Un esempio è la planetaria Kitchen Aid che con il suo bel colore rosso ciliegia non passa inosservata poggiata saldamente su un ripiano della cucina, dove troneggia con i suoi oltre dieci chili di peso, una volta in funzione dimostra di non essere solo bella, ma di svolgere alla perfezione i compiti per cui è stata progettata. Monta un motore a trazione diretta da 300 watt ed è equipaggiata con una ciotola da 4,8 litri, con una frusta a sei fili, una frusta piatta e un gancio impastatore. Grazie all’attacco per gli accessori multifunzione può trasformarsi in uno strumento a tutto tondo, passando da insaccatrice a tritacarne, da macina per cereali a sfogliatrice.

I DETTAGLI

Comunque sappiamo bene che la differenza in cucina la fanno i dettagli, come il macinaspezie hi-tech Magnetic 4 in 1 Giant di AdHoc, che abbina la tecnologia CeraCut e SchneidWerk: le sue quattro diverse macine possono essere utilizzate singolarmente o unite insieme da un meccanismo magnetico per ottenere un’unica macina multifunzionale e avere così a disposizione nello stesso momento quattro aromi diversi. Premiato con il prestigioso Red Dot Design Award è un oggetto così bello che meriterebbe pure un posto direttamente sulla tavola.

I 5 TREND

Miele TwoInOne KMDA 7272 FL-U Silence

Tra i piani cottura a induzione di nuova generazione, l'Oscar della categoria lo vince TwoInOne KMDA 7272 FL-U Silence di Miele: quattro zone di cottura, comandi compatti, cappa integrata e un motore Silence, che lo rende più silenzioso del 25% rispetto ai precedenti della stessa azienda tedesca. Installazione flessibile – Plug&Play o ricircolo aria guidato. Prezzo: 3299 euro Sito web: www.miele.it

Faber Beat

Beat è la cappa sospesa dal carattere contemporaneo: caratterizzata da un design fresco e moderno ed è disponibile in quattro colori opachi (blu polvere, bianco, grigio scuro, nero). Ideale per le cucine con il piano cottuira a isola. Pratica, semplice da utilizzare e da pulire. Classe energetica A con un’elevata capacità di aspirazione (720 m3/h). Prezzo: 1305 euro www.faberspa.com

Haier Wine Bank 50 Series 5

La cantinetta per il vino Haier ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Affidabile e capiente (49 bottiglie), è caratterizzata dal sistema intelligente Natural Airflow System che, grazie ai sensori di temperatura e umidità, fa lavorare la ventola e il compressore per mantenere i livelli di umidità ideali, tra il 50% e il 70%. Vibrazioni contenute e bassa rumorosità (37 decibel). Prezzo: 599 euro Sito web: www.haier-europe.com

Coravin Timeless Six+

Questo cavatappi tech permette di godere di un buon bicchiere di vino senza nemmeno stappare la bottiglia e poterla conservare a lungo in perfette condizioni. La tecnologia Timeless non solo ritarda l’ossidazione del vino, ma la blocca completamente grazie all’ago che passa attraverso il tappo di sughero per una mescita senza un contatto con l’ossigeno. Preserva il vino per mesi e anni. Prezzo: 279,99 euro Sito web. https://www.coravin.it

Rowenta X Touch

Ai fornelli l'ordine e la pulizia sono essenziali. Ecco perché è importante avere sempre a portata di mano un’aspirabriciole come l'X-Touch di Rowenta. Potente, ultra-sottile e compatto (pesa solo mezzo chilo), che con la sua base di ricarica diventa anche un oggetto d'arredo. Svuotamento facile e comodo, senza entrare in contatto con la polvere. Prezzo: 87,99 euro Sito web: www.rowenta.it