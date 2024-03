PESARO Rimanere attaccati nel punteggio per provare poi a giocarsela nei minuti finali. Questo deve provare a fare oggi la Carpegna Prosciutto, che alle 19 (diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano e on line su Dazn) alla Vitrifrigo Arena ospita la Virtus Segafredo Bologna.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita



Le curiosità

Questa è la 161ª sfida tra le due squadre in Serie A, con la Virtus avanti per 107-53 e Pesaro vincente negli scontri diretti l’ultima volta il 25 novembre 2018 (89-86). La Vl è avanti per 44-32 nei match giocati in casa, anche se ha perso gli ultimi cinque consecutivamente. Luca Banchi è avanti per 13-11 nei 24 precedenti giocati contro Romeo Sacchetti. Andrea Cinciarini è a -6 assist dal diventare il primo nella storia a raggiungere quota 2000 in Serie A. Achille Polonara è a -7 rimbalzi dai 2000 catturati in Serie A. Leonardo Totè è distante 13 punti dal traguardo dei 1000 in Serie A. L’ex del match invece in casa Carpegna Prosciutto Pesaro è Valerio Mazzola, che è stato parte della Virtus per due stagioni (2014/15 e 2015/16) siglando 7.4 punti e 6 rimbalzi in 24 minuti di impiego medio. In casa Virtus Daniel Hackett è cresciuto nelle giovanili della VL dal 2001 al 2003 e poi ha completato le annate dal 2010 al 2012 in prima squadra (collezionando un totale di 74 presenze e viaggiando a 12.4 punti, 3.7 rimbalzi e 2.4 assist di media). Luca Banchi ha allenato a Pesaro per 29 partite nell’annata 2021/22 trascinando la squadra anche ai playoff, mentre il preparatore atletico Matteo Panichi ha vestito la maglia della Vuelle in più occasioni durante la sua carriera.

La riunione

Nel frattempo ieri mattina si è riunito il Consorzio Pesaro Basket e si è iniziato ad impostare una evoluzione societaria e organizzativa che a conclusione del percorso, prevederà un nuovo presidente, un cda rinnovato e un Direttivo del Consorzio. A tal proposito il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci è stato incaricato di impostare e seguire l’iter, che dovrà concludersi il prima possibile e comunque essere pronto per gestire la nuova stagione sportiva. Sulle varie proposte i consorziati si sono confrontati con grande senso di responsabilità e da parte di tutti c’è stato il massimo di convergenza. Al termine della riunione i consorziati hanno poi incontrato la squadra e lo staff alla Vitrifrigo Arena a conclusione dell’allenamento, con l’obiettivo di far sentire ai giocatori l’importanza della partita di domani, la vicinanza della società e il supporto del Consorzio.