Cremona affonda la Vuelle: i rossiniani crollano (96-69) sotto i colpi dei padroni di casa

PESARO Si ferma a Cremona il momento positivo della Vuelle Pesaro. Al cospetto della Vanoli, la formazione rossiniana non riesce mai a stare in gara cedendo il passo con un netto 96-69. Parziali inequivocabili in favore dei padroni di casa (26-17, 27-16, 20-23, 23-13) che permettono di conquistare una vittoria importante.



