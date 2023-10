Vuelle pronta al Mockevicius bis: il lungo lituano torna a Pesaro per sostituire Schilling

PESARO A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, il pivot lituano Egidijus Mockevicius è in pole position per rimpiazzare il centro tedesco Gavin Schilling, con cui si punta a trovare un accordo per poter transare il contratto. Mockevicius ha già giocato con la maglia della Vuelle nella stagione 2018-2019 e in 29 gare disputate mise a segno 11,7 punti e 11,8 rimbalzi di media, con il 57,9 % da 2 e il 63,4 % ai liberi. Lasciata Pesaro il centro lituano ha continuato la sua carriera in Spagna con il Fuenlabrada e nel 2020-2021 è approdato in Francia a Le Mans, mentre la stagione successiva ha giocato prima in Francia e poi in Romania. In questa annata attualmente veste i colori della formazione lituana dei Wolves di Vilnius, dove sta viaggiando ad una media di 9,5 punti e 6,8 rimbalzi.

Al lavoro

Nel frattempo la Carpegna Prosciutto continua il suo lavoro in palestra in vista della prossima sfida di campionato in programma alle 17 a Milano contro i campioni d’Italia, impegnati ieri sera a Berlino contro l’Alba per la quinta giornata di Eurolega. Dando uno sguardo ai numeri di squadra dei prossimi avversari, sono l’undicesimo attacco della serie A con 78 punti di media segnati, mentre i ragazzi di coach Buscaglia sono noni con 81,8. Per quanto riguarda i punti concessi agli avversari, i campioni d’Italia ne concedono 75 a serata e sono la terza formazione di tutta la serie A, mentre la Carpegna Prosciutto è a 83 di media. Nella valutazione totale di squadra l’Olimpia è sesta con 92,5 e capitan Tambone e compagni noni con 86,3. Nei rimbalzi totali le due formazioni più o meno si equivalgono, visto che la formazione di coach Ettore Messina è undicesima (34,8) e la Vuelle dodicesima (34,5).

I numeri

Nei rimbalzi difensivi fanno meglio Leonardo Totè e compagni, che sono sesti con 25,8, mentre Nicolò Melli e soci occupano il nono posto in classifica con 25,3.

Negli offensivi invece vanno meglio Hines e company, considerato che sono noni (9,5) e i biancorossi tredicesimi (8,8). Venendo agli assist l’Olimpia è la quarta squadra di tutta la A con 19,3 a partita, mentre la Carpegna Prosciutto ne produce 15,3. Per quanto riguarda le palle recuperate ancora una volta le due compagini non sono distanti, visto che i ragazzi di Buscaglia sono noni con 6,5 a sera e Milano è decima con 6,3. Anche nelle palle perse fanno meglio Visconti e soci con 12,5 contro le 14,3 gettate al vento dai campioni d’Italia. Passando alle percentuali al tiro, nelle conclusioni da due punti i prossimi avversari viaggiano con il 59,8 % e sono secondi, mentre la Carpegna Prosciutto totalizza il 49,7 %. La squadra di coach Buscaglia è la migliore di tutte nei falli subiti e nella percentuale ai tiri liberi. Venendo al tiro da tre punti 35,6 % per la Vuelle e 28,6 % per Tonut e compagni. Infine mercoledì sera la Carpegna Prosciutto Papalini ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva di stagione, imponendosi su Perugia con il punteggio di 84 a 51. Miglior marcatore della serata per coach Giovanni Luminati è stato il lungo Fainke con 21 punti, bene anche Tazi con 14 e Aloi con 11 punti. Il miglior marcatore in assoluto è stato Gauzzi di Perugia con 28 punti. Il prossimo impegno per i giovani biancorossi sarà il derby sul campo del Bramante il 18 dicembre alle 18:45.