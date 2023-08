Vuelle, carta canta: nel Consorzio Pesaro Basket entra la Valentini Group Paper (unica realtà al mondo nella cartotecnica per mobili)

PESARO - La famiglia del Consorzio Pesaro Basket si allarga ancora e dà il benvenuto a una nuova realtà imprenditoriale di grande successo. Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro si è infatti tenuta la conferenza stampa dedicata a Valentini Group Paper, l’ultima azienda in ordine di tempo a decidere di sostenere la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro entrando a far parte del Consorzio.

Il presidente del CPB Franco Arceci ha affermato: «Ringraziamo Oriano Valentini e sua moglie Elisa Pieri per questo importante contributo alla nostra società e al progetto sportivo della Victoria Libertas. Si tratta di un’azienda di cartotecnica che però lavora per il settore del mobile. Questa è l’unica realtà al mondo a realizzare questa tipologia di attività, con tanto di brevetto depositato in Camera di Commercio. A breve presenteremo anche altre cinque aziende che hanno deciso di entrare nel Consorzio».

Valentini Group Paper

Oriano Valentini, titolare di Valentini Group Paper, originario di montecchio con un passato nel calcio come portiere, ha illustrato le caratteristiche dell’azienda con sede a Vallefoglia: «Produciamo una carta speciale per mobili che però non subisce l’impronta digitale.

Consiste in un prodotto molto innovativo, la nostra è una realtà di piccole dimensioni ma tra i nostri clienti vantiamo diverse multinazionali: il 98% dei nostri clienti proviene dall’estero. Abbiamo deciso di entrare a far parte nel Consorzio soprattutto per la passione che abbiamo nei confronti della pallacanestro: mi ricordo dei tanti match all’Hangar che vedevano Ario Costa e Walter Magnifico protagonisti con la maglia biancorossa».

Il presidente Ario Costa ha affermato: «Vi ringrazio di cuore per aver deciso di approdare nella nostra famiglia, con tanto entusiasmo e voglia di fare e partecipare». L’assessore allo Sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora ha sottolineato: «Grazie a Oriano Valentini per la sua grande passione nei confronti dello sport e per l’entrata nella famiglia della Victoria Libertas. Ci auguriamo di toglierci delle belle soddisfazioni anche in questa stagione; per noi è motivo d’orgoglio riscontrare l’impegno di tanti imprenditori di eccellenza a sostegno della massima realtà sportiva della nostra città».