«Vuelle, partiamo forte». Oggi torna a Pesaro coach Buscaglia, entro domenica arrivano tutti i giocatori per le visite

PESARO Vacanze agli sgoccioli in casa Carpegna Prosciutto. Oggi tornerà a Pesaro coach Maurizio Buscaglia, mentre domani sbarcheranno in città Valerio Mazzola, il giovane Octavio Maretto, il playmaker statunitense Ray McCallum e il lungo tedesco Gavin Schilling. Domenica invece sarà la volta di Riccardo Visconti, Leonardo Totè, Matteo Tambone e dei due statunitensi Trevon Bluiett e Scott Bamforth. Dopo le visite mediche lunedì pomeriggio la Vuelle partirà per il ritiro di Carpegna, dove si metteranno le basi per affrontare questa stagione nel miglior modo possibile, alla luce delle difficoltà che presenterà il campionato in generale.



I tifosi

Intanto tra i supporter biancorossi cresce sempre più la curiosità di vedere all'opera i nuovi giocatori e qualcuno ha anche già fatto conoscenza con la nuova ala statunitense della Vuelle Quincy Ford, ormai già da qualche giorno in città, e che martedì era già alla scoperta di Pesaro. Tornando al basket giocato invece, i tifosi in vista del raduno dei ragazzi del presidente Ario Costa ci hanno detto. «Finalmente si riparte e speriamo che si possa disputare una stagione senza soffrire troppo - afferma Federico Marchetti -. La squadra mi pare equilibrata e composta da giocatori versatili che possono coprire almeno un paio di ruoli e questo credo che alla fine possa essere un vantaggio. Chiaramente come sempre successo negli ultimi anni sarà un campionato a due velocità, nel senso che ci sono almeno sei o sette formazioni a mio avviso che potrebbero fare corsa da sole, mentre le rimanenti se la giocheranno sul filo dell'equilibrio e ancora una volta potrebbero poi essere i piccoli particolari a fare la differenza».

Concorda anche Elisa Rossi che dice. «Per prima cosa vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutta la Vuelle, visto che ormai il raduno è alle porte. Chiaramente mi auguro che si possa continuare sulla strada intrapresa nelle ultime stagioni e sono certa che anche in questa annata i nostri giocatori ci regaleranno soddisfazioni. Sarà fondamentale partire forte secondo me, visto che le prime partite sono durissime, ma se si riuscisse come successo nella passata stagione ad imporsi su qualche big a sorpresa nelle prime giornate, sarebbe una ulteriore iniezione di fiducia per tutta la squadra». Pietro Corsini invece augura «Per prima cosa buon lavoro a tutti coloro che fanno parte della Vuelle. La squadra mi piace e nonostante un inizio non semplice ho fiducia nel lavoro che andrà a fare il coach e il suo staff assieme ai giocatori. È vero che ci sono alcune formazioni inavvicinabili sulla carta, ma poi come sempre succede tutti gli anni qualcuna di queste magari non riesce ad esprimersi secondo le aspettative e a mio avviso noi dovremo essere bravi ad approfittare di queste situazioni».

L'accordo

Infine la Openjobmetis Varese ha annunciato l'accordo con Marco Legovich, che nella scorsa stagione è stato capo allenatore a Trieste, e che in Lombardia ricoprirà il ruolo di assistente allenatore, mentre Brindisi ha aggregato l'ala Aristide Landi per la preseason e Napoli ha fatto altrettanto con il giovane lungo nativo del Sud Sudan Dut Biar Mabor.