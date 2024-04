SASSARI La Carpegna Prosciutto conquista l’ottava vittoria di questa stagione, espugnando per la prima volta nella sua storia da quando Sassari è in A il PalaSerrademigni. I ragazzi di coach Romeo Sacchetti giocano alla pari con i padroni di casa per tutto il match e sono molto bravi nel momento in cui il Banco di Sardegna prova a piazzare il break decisivo portandosi a più 6 (72-66) sul finire del terzo periodo di gioco a rimanere compatti e a risalire prima nel punteggio (81-80) con i canestri di Wright-Foreman, - di cui uno vale da solo il prezzo del biglietto visto quanto è stato in aria prima di appoggiare la palla al tabellone – Ford e Cinciarini, e poi di piazzare il break decisivo grazie ai tiri da tre punti di Bluiett e alla concretezza di Mazzola, e così con un parziale di 14 a 9 i biancorossi volano a più 5 a pochi secondi dal termine (94-89) che vuol dire vittoria per la Carpegna Prosciutto.



Il primo tempo

In precedenza i primi applausi di serata da parte dei tifosi Di Sassari erano stati tutti per coach Romeo Sacchetti, accolto da ben due standing ovation, precisamente al suo ingresso in campo e durante la presentazione delle squadre. In avvio di partita la Dinamo parte alla grande portandosi subito a più 7 (17-10) complice un Tyree piuttosto ispirato, ma sin da subito si capisce che i ragazzi di coach Sacchetti hanno voglia di riscatto dimostrando il loro valore e così una tripla di Tambone allo scadere del primo quarto regala il primo vantaggio di serata (26-28). In avvio di secondo periodo Ford e il capitano danno il più 7 (26-33), ma Sassari risale con Cappelletti fino al meno 2 (36-38), prima che Bluiett e Wright-Foreman riportino a più 6 la loro squadra (42-48).

La ripresa

Nel terzo quarto Sassari piazza un break di 5 a 0 che la riporta avanti (51-50), poi si viaggia in equilibrio fino al più 6 per i padroni di casa (70-64, 72-66 e 74-68), che però negli ultimi 10’ di gioco devono fare i conti con la voglia di non mollare mai da parte della Carpegna Prosciutto, che alla fine conquista due punti meritati e tiene aperta la porta salvezza, visto che ci sono ancora quattro partite da giocare, di cui due in casa e due fuori, e quindi ci sono ancora ben otto punti in palio.