PESARO La Carpegna Prosciutto ha chiuso il suo 2023 con una sconfitta e da oggi dopo due giorni di riposo tornerà in palestra con una doppia seduta di lavoro, in vista della delicata sfida in programma domenica prossima alle 16.30 alla Vitrifrigo Arena contro il Banco di Sardegna Sassari, che al momento è appaiato a quota 10 punti in classifica ai ragazzi di coach Maurizio Buscaglia e che per classifica avulsa occupa il quattordicesimo posto subito dietro i biancorossi. Quasi sicuramente domenica non sarà della sfida Scott Bamforth, ex del match, visto che il comunicato emesso dalla società nella giornata di sabato 30 dicembre parlava di «lesione muscolare alla coscia sinistra» e la sensazione che si ha da fuori è quella che la guardia americana potrebbe saltare diverse partite. E così in casa biancorossa molto probabilmente si dovrà tornare sul mercato, per vedere se ci sono eventuali giocatori disponibili che possano fare magari al caso della Vuelle. I ragazzi di coach Maurizio Buscaglia dopo Sassari in casa, viaggeranno alla volta di Napoli.

Il cammino

Poi ospiteranno Milano e Brindisi in casa e successivamente andranno a Scafati e Varese. Alla luce di questi impegni in cui si affronteranno a parte Milano e forse Napoli, ben quattro formazioni della stessa fascia di classifica e più o meno dello stesso livello, farlo con soli tre giocatori stranieri a disposizione, tra cui due americani che sono andati spesso a corrente alternata fino adesso e che hanno incontrato delle difficoltà in un campionato come quello italiano sarebbe davvero molto rischioso, considerato anche l’equilibrio che regna in questa serie A, dove può succedere tutto e il contrario di tutto. Del resto ancora una volta la penultima giornata di andata giocatasi nell’ultimo fino settimana del 2023 lo ha ampiamente dimostrato, visto che Varese dopo un periodo difficile e risorta con la vittoria a Pesaro, ha praticamente dominato in lungo e in largo con Reggio Emilia già qualificata per la Coppa Italia e che è una delle formazioni che ha un buon budget a disposizione in questa stagione. Così come le neopromosse Cremona e Pistoia si stanno giocando l’accesso alla Final Eight, rispetto ad altre squadre costruite per stare nei piani alti e che giocano anche in Europa, ma che al momento hanno gli stessi punti della Vuelle e viaggiano con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata ad oggi sempre da Treviso sconfitta in casa da Pistoia e da Brindisi che ha vinto solo 2 gare sulle 12 disputate, e che ha ufficializzato sabato scorso l’arrivo della guardia ex Trieste Frank Bartley, per cercare di dare ancora di più consistenza offensiva alla squadra.

Il coach Buscaglia

Tornando alla sconfitta a Bologna, coach Maurizio Buscaglia ha sottolineato che «nel primo parziale abbiamo perso due rimbalzi sotto la retina, rientrando lentamente. Così facendo abbiamo concesso sei-sette punti facili a una squadra molto forte. Anche su questo dovremo lavorare, puntando ad essere più consistenti. Dobbiamo lavorare di squadra, cercando di migliorare. Siamo rimasti per 30 minuti in partita contro la Virtus, consapevoli delle condizioni in cui siamo arrivati alla gara. Noi dobbiamo giocare ogni pallone per la salvezza, tuffandoci su ogni palla vagante, spingendo, cercando di avere consistenza a rimbalzo e atteggiamento difensivo, a maggior ragione con squadre di questo tipo. Serve maggiore tigna per avere una maggiore consistenza sia in attacco che in difesa».