La Vuelle sbanca Sassari: i biancorossi escono alla lunghezza e portano via l'intera posta in palio. Sacchetti: «Così anche contro Pistoia»

PESARO Punti pesanti quelli conquistati dalla Vuelle Pesaro sul campo di Sassari. La formazione di Meo Sacchetti esce alla lunghezza, sfruttando tra le varie individualità un ottimo Cinciarini soprattutto in versione assist-man, e piega i sardi imponendosi 91-96.

La partita

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel lunch match della 26^ giornata di Serie A conquista il primo successo della sua storia sul parquet del PalaSerradimigni: contro il Banco di Sardegna Sassari infatti finisce 91-96 al termine di 40 ottimi minuti giocati dai biancorossi che salgono così a quota 16 in classifica.

Coach Meo Sacchetti – ancora senza l’infortunato Leonardo Totè – manda in quintetto Cinciarini, Wright-Foreman, Bluiett, McDuffie e Mazzola mentre coach Markovic si affida a Tyree, Kruslin, Gombauld, Charalampopoulos e Jefferson.

Il match si apre con il 5-0 sassarese firmato dall’ex Charalampopoulos e da Tyree. Il tabellino pesarese si sblocca con la bomba di Mazzola, poi è Bluiett a rispondere al tentativo di allungo dei sardi. Il tiro da tre di Jefferson vale il 15-6 ma la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna a -2 con i due liberi di McDuffie. Ford riporta il match in parità, McKinnie piazza la tripla del 26-23: i biancorossi rispondono con un 5-0 per il 26-28 (con gran bomba di tabella di Tambone sulla sirena di fine quarto).

I secondi dieci minuti di gioco partono con la bella azione personale di Ford e il gioco da tre punti di capitan Tambone per il 26-33: si gioca con tanta intensità, Bluiett dall’arco trova il tiro pesante del 32-38 e poi anche quello del 39-45. Coach Markovic chiama timeout a 1’55” dall’intervallo, al ritorno in campo Tyree firma la tripla del -3 sardo. Dall’altra parte lo imita Wright-Foreman, poi è McDuffie a portare tutti negli spogliatoi sul 46-50.

Il secondo tempo inizia con la bomba di Jefferson e il sorpasso Dinamo grazie al canestro di Tyree (51-50): il Banco di Sardegna allunga con un parziale di 8-0 interrotto dalla tripla di Mazzola che vale il -1 al 25′. Match con tante emozioni, si viaggia su ritmi alti: Wright-Foreman regala il nuovo vantaggio alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ma Sassari risponde con un controbreak di 7-0 (con tripla di Charalampopoulos) per il 70-64. Al 30′ il tabellone è sul 72-66.

Gli ultimi dieci minuti cominciano con i due punti di Wright-Foreman: Ford a sette minuti dalla fine realizza la tripla del 74-74, imitato da Cappelletti.

I due liberi di McDuffie a quattro minuti dalla conclusione valgono il -1 ma Charalampopoulos si fa sentire dai sette metri per l’84-80. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non molla, Bluiett dai sette metri e mezzo piazza la bomba dell’84-85: coach Markovic chiama timeout a 2’41” dalla fine ma al ritorno in campo Trevon realizza il +3 pesarese. Mazzola fa 2/2, Tyree segna da sotto: a 52 secondi dalla sirena Charalampopoulos commette fallo in attacco su Wright-Foreman. Dall’altra parte Bluiett si inventa ancora una volta un gran canestro da due per l’87-91. Timeout per coach Markovic quando mancano 36 secondi: Jefferson commette fallo su Trevon, due liberi per Cinciarini che non sbaglia (87-93). Sassari realizza da sotto con McKinnie: a dieci secondi dalla conclusione coach Sacchetti chiama timeout, fallo sistematico su Mazzola che in lunetta fa 1/2 (89-94). Cappelletti si lancia a canestro per realizzare il -3 a quattro secondi dal termine. Charalampopoulos manda ai liberi McDuffie che mette il sigillo sulla vittoria pesarese: finisce 91-96.

Cinque i biancorossi in doppia cifra: Wright-Foreman con 18 punti, Bluiett 16, Mazzola 15, McDuffie 14, Tambone 11.

Sacchetti: «Voglio vederlì così anche contro Pistoia»

A fine match questa l’analisi di Coach Meo Sacchetti: «Venivamo da una trasferta a Treviso in cui avevamo messo in mostra un bell’atteggiamento, pur non riuscendo a conquistare la vittoria. Oggi siamo partiti male, ma siamo stati bravi a reagire ai vari break di Sassari. Cinciarini e tutti i ragazzi oggi hanno dato tanta intensità, voglio vedere lo stesso atteggiamento visto oggi qui a Sassari anche nel prossimo incontro casalingo contro Pistoia”.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 91-96

(26-28; 46-50; 72-66)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Cappelletti 11, Pisano ne, Treier ne, Tyree 22, Kruslin, Raspino ne, Gandini ne, Diop 5, Gombauld 12, Mckinnie 19, Jefferson 11, Charalampopoulos 11 Coach: Markovic

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: McDuffie 14, Bluiett 16, Visconti 5, Wright-Foreman 18, Ford 9, Maretto ne, Tambone 11, Cinciarini 8, Mazzola 15, Fainke Coach: Sacchetti

Arbitri: Borgioni, Bartolomeo, Paglialunga

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita