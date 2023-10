La Megabox Volley collabora con la Fondazione Ant per uno stile di vita sano: raccolta fondi natalizia per prodotti regionali

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si schiera al fianco della Delegazione di Pesaro della Fondazione ANT Italia Onlus, la più ampia realtà italiana non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore, impegnata anche in iniziative di prevenzione gratuita di respiro nazionale.

Il progetto

L'occasione è il progetto "Campioni di Buona Vita", la nuova campagna di sensibilizzazione a cura di Fondazione ANT che intende promuovere la cura di sé e l'adozione di abitudini corrette. Legandosi, anzi anticipando e contribuendo a promuovere, la campagna di raccolta fondi natalizia del "Paniere delle Eccellenze Regionali". Ossia la rete territoriale tessuta in numerose regioni italiane al fine di creare una sinergia tra Istituzioni, associazioni di categoria, aziende e media, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti che hanno contribuito negli anni a costruire il marchio Made in Italy nel mondo.

Il tema sul quale Fondazione ANT Italia e Megabox Volley ed i suoi atleti dialogheranno, nello specifico, sarà dunque il connubio tra sport, sani stili di vita e buona alimentazione.

La dieta mediterranea

Muovendo, da un lato, dall'indagine dei modi in cui gli sportivi si prendono cura di sé durante gli allenamenti e nella vita quotidiana e, dall'altro, dalla consapevolezza di quanto le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane e la stessa dieta mediterranea siano da sempre sinonimo di buona alimentazione e vita in salute.

Oggi, però, la culla della dieta mediterranea ha un altro primato: quello dell'obesità infantile e adolescenziale più alta in Europa. E anche per questa ragione, attraverso le testimonianze di atlete come quelle della Megabox Volley, la Fondazione ANT ha inteso costruire a monte del suo 'Paniere delle Eccellenze' un veicolo per promuovere il valore della salute ed invertire questa tendenza. A partire, appunto, dal confronto con gli atleti, ai quali è stato chiesto di raccontare il loro "senso del prendersi cura" del proprio corpo e i modi in cui tutelano il proprio benessere.

Le testimonianze del capitano delle tigri di Vallefoglia Tatiana Kosheleva e dell’opposto Camilla Mingardi sono pubblicate sul canale YouTube di Fondazione ANT e sulle pagine Facebook di Ant nelle Marche.